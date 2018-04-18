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  3. 18 Nisan 2018 15:25

İstanbul'da trafiği felç eden araçlar kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durdu. Kazaya neden olan otomobiller kameraya böyle yansıdı.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

Yüzlerce sürücünün mağdur olmasına neden olan kazanın hemen öncesinde bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde TEM otoyolunda yarışan iki otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Trafikte hızla ilerleyen araçlar, kısa bir süre sonra kazaya karışıyor.

 

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