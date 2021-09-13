  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da tramvay hattında arıza! Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da tramvay hattında arıza! Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da tramvay hattında arıza! Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Yolcular tramvay yolundan yürümek zorunda kaldı.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler, Rami istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bazı yolcular Rami-Topçular durakları arasında yürüyerek ilerledi. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Tramvay arızası nedeniyle yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazıları duruma tepki gösterdi. Oluşan kalabalık, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

"ÇOK YOĞUNLUK VAR, BİNEMEDİM"

Arıza nedeniyle Rami durağında inen Osman Çiğ, "Trene binmiştim. Yolcuları burada indirdiler. Sanırım bir arıza varmış. Baktım çok yoğunluk var, binemedim. Buradan İETT otobüsü ile aktarma yapacağım" dedi.

"TREN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN İTEMİYORUZ"

Tramvaya binmek için arızanın giderilmesini bekleyen Rasim Şengül, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. 1 saati geçti, bekliyoruz" diye konuştu.

 

Etiketler istanbul topkapı tramvay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Günlük 200 liraya çalışacak eleman bulamıyoruz''
Dolar kuru için korkutan tahmin
Piyasalarda ibre yön değiştirdi! İşte dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri çıktı!
AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür
Süper Lig'ten Şenol Güneş'e sürpriz teklif
Rıdvan Dilmen'den Altay Bayındır'a sert sözler
Pandemide düşük faizli kredi çekenler dikkat! Yapılandırma geldi
MEB’in atama oyunu ortaya çıktı: Karma atama geri geldi
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün en yaygın semptomları değişti