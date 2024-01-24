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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
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Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında bir arabanın arızalanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı arası yapıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler istanbul tramvay seferleri arıza metro istanbul
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