İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında bir arabanın arızalanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Soğanlı arası yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
AA
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