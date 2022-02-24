  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar konsolosluğa koştu

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar konsolosluğa koştu

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar konsolosluğa koştu

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sabah saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İstanbul’da yaşayan bazı Ukraynalılar, yakınlarından bilgi almak için Ukrayna Konsolosluğu'na akın etti.

Rusya, bu sabah erken saatlerde Ukrayna’ya saldırı başlattı. Yaşanan durumun ardından İstanbul’da yaşayan Ukraynalı bazı vatandaşlar soluğu Bakırköy Florya’da bulunan Ukrayna Konsolosluğu’nun önünde aldı. Konsolosluğa gelen Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan durumla ilgili bilgi alıp, orada yaşayan yakınlarını Türkiye’ye getirebilmenin yollarını arıyor.

“ORADA BULUNAN HERKES KORKUYOR”
Eşiyle birlikte konsolosluk önüne gelen Elana İleri, ailesinin ve dostlarının Kharkiv’de yaşadığını ve şu an için büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, “Dostlarım, arkadaşlarım orada Kharkiv kentinde yaşıyor. Orada bulunan herkes korkuyor, kimse ne olacağını bilmiyor. Savaş başladı. Bazı vatandaşlar orada bodrumda şu an, çünkü Kharkiv’e yönelik çok yoğun saldırı var. Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum ama şu an gelemiyor. Çünkü evini bırakmak istemiyor. Orada hırsızlıkta çok fazla yaşanıyor” diye konuştu.

Etiketler rusya ukrayna konsolosluk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü
Görüntüler Rusya'nın vurduğu Kiev'den! Kiev'den kaçış!
CNN Türk'te canlı yayında Ahmet Hakan'ın zor anları...
Şampiyonlar Ligi'nde Ukraynalı yıldızdan Rusya'ya şok tepki
Ünlü kahin Nostradamus'un 3. Dünya savaşı kehaneti gündem oldu
Dolar 14 TL'yi geçti, Euro da 16 TLyi... ! Altın yeni rekora koşuyor
Kur korumalı TL mevduatı hesapları için yeni karar
Rusya ile Ukrayna'nın askeri gücü karşılaştırıldı! İşte ordular arasındaki büyük fark
Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik uydu görüntülerine yansıdı
Uykusuzluk çekenlerin doğal ilacı buzdolabında saklı