  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar

İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar

Güncelleme:

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarını hedef aldı.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’na giderek yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Yılbaşı kutlamalarının hedef alındığı basın açıklamasında çeşitli pankartlar açan kalabalı sloganlar da attı.

AGD İstanbul Üniversitesi Başkanı Talha Önver, yılbaşı kutlamalarını ve yılbaşını kutlayan vatandaşları hedef alan açıklamasında şunları söyledi:

“Şüphesiz ki bu bir ‘kutlama’ değil cenaze törenin ta kendisidir. Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla vakitlerini heba etmemesi gerekir. Müslümana muhitinin ahvaliyle hemhal olmak, salih amele iştirak etmek yakışır. Sadece Cenab-ı Hakk’ın asarını temaşa edip, köhne putperest ayinlerden devşirme sözde kutlamalara meyletmez”

Etiketler agd anadolu gençlik derneği cuma namazı yılbaşı müslüman müslümanlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da el altından sahte içki dehşeti: 5 ölü var!
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni tarih: 30 Nisan değil, 14 Mayıs!
Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yazdığı mektup ortaya çıktı
Ünlü fast food zincirinin zammı sosyal medyayı salladı!
Bankaların EYT'li promosyonları belli oldu!
Ehliyet, kimlik, vergi ve harçlara dev zam! İşte zamlı tarifeler
12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti
Yeni yıl bahar havasıyla geliyor! İşte 5 günlük hava tahminleri
Türkiye'nin yeni helikopteri T70 havalandı
Yılbaşı gecesi TV kanallarının yayın akışı belli oldu