İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’nda yılbaşı kutlamalarını hedef aldı.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı’na giderek yılbaşı kutlamalarını hedef aldı. Yılbaşı kutlamalarının hedef alındığı basın açıklamasında çeşitli pankartlar açan kalabalı sloganlar da attı.

AGD İstanbul Üniversitesi Başkanı Talha Önver, yılbaşı kutlamalarını ve yılbaşını kutlayan vatandaşları hedef alan açıklamasında şunları söyledi:

“Şüphesiz ki bu bir ‘kutlama’ değil cenaze törenin ta kendisidir. Müslümanların yılbaşı kutlamalarıyla vakitlerini heba etmemesi gerekir. Müslümana muhitinin ahvaliyle hemhal olmak, salih amele iştirak etmek yakışır. Sadece Cenab-ı Hakk’ın asarını temaşa edip, köhne putperest ayinlerden devşirme sözde kutlamalara meyletmez”