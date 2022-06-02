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İstanbul'da yol çöktü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde inşaat alanının yanındaki yolda çökme meydana geldi.

Olay, saat 08.15 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Çınarlı Caddesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bir inşaat alanın yanında yer alan caddede çökme oldu.  Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Polis, olay yerinde emniyet şeridi ile güvenlik önlemleri alırken, İSKİ ekipleri de patlayan su borusu nedeniyle çalışma yaptı. İnşaat alanı yetkilileri, çökmenin İSKİ'ye ait su borusundan kaynaklanan patlama olduğunu iddia etti. 

DHA

Etiketler istanbul sultangazi yol çöktü
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