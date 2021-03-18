İstanbul'da zehir tacirlerine darbe!

Başakşehir’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu hap üretilerek piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, ikisi yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Görünürde ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, 8 kilogram uyuşturucu hap ile bunların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Ayrıca ele geçirilen diğer ham maddelerden 500 bin hapın daha üretilebileceği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.