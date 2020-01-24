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  3. 24 Ocak 2020 18:56

İstanbul'daki gizemli virüs şüphelisi Çinli kadın böyle görüntülendi

İstanbul'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi. Çinli kadın ülkesine gönderilirken böyle görüntülendi.

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İstanbul'a bir kaç gün önce geldiği öğrenildi Çinli kadın dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Çin uyruklu kadın, Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

SÜREYYAPAŞA'YA SEVK EDİLDİ

"Şüpheli vaka" olarak değerlendirilen Çinli kadın daha sonra Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Çinli kadın negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Tetkikleri süren Çinli kadın bu sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla ülkesine gönderildi.

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çinli kadın , gizemli virüs
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