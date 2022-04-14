İstanbullu balıkçılar isyan etti: Mayın yüzünden 15 gün erken paydos ettik

İstanbul'da balıkçılar boğazda görülen mayınlardan dolayı avlanma sezonunu 15-20 gün erken bitirdiklerini söyleyerek "Mayın korkusuna çıkmayan balıkçı da çok oldu" dedi.

Balıkçılık av yasağı sezonu yarın başlayacak. Balıkçılar, av sezonun geçen yıl ile benzer verimde geçtiğini ancak bu yıl yakıt fiyatları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söylediler. Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mert Ayan, "Bu sene müsilaj görmedik. Mayın da görmedik. Mayının etkisiyle 15-20 gün daha erken paydos ettik. Mayın korkusuna çıkmayan balıkçı da çok oldu" dedi.

Balıkların, üreme ve büyümelerinin engellememesi için, 15 Nisan 2022'den itibaren gırgır ve trol av araçları ile yapılan balık avı yasağı başlayacak. 1 Eylül'de tekrar başlayacak olan av sezonuna kadar balıkçılar yeni sezona hazırlanacaklar. Av sezonunu değerlendiren balıkçılar, sezonun geçen yıl ile benzer verimde geçtiğini ancak bu yıl yakıt fiyatları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söylediler.

'MAYIN KORKUSUYLA ÇIKMAYANLAR OLDU'

Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mert Ayan, "Geçen sene ile karşılaştırdığımızda sezon aynı gibi. Geçen seneden fazla balık tuttuk diyorduk ama geçen seneye göre çok daha fazla masrafımız oldu. Akaryakıt masrafımız üç katı oldu, kumanya masrafı öyle. Bu sene müsilaj görmedik. Mayın da görmedik. Mayının etkisiyle 15-20 gün daha erken paydos ettik. Mayın korkusuna çıkmayan balıkçı da çok oldu. Karadeniz'e çok açılamadık. Beş ay eksiklerimizi tamamlayacağız. Ağları onaracağız, tadilatlarımızı yapacağız. Beş ay boyunca yedi ay çalıştığımızı yiyeceğiz" diye konuştu.

'GİDERLER ÜÇ KAT ARTINCA, DENİZE ÇIKMAKLA ÇIKMAMAK EŞİTTİ'

Balıkçı Mehmet Arslan, "Biz Karadeniz'de avlanma yapıyorduk. Sezon bütün sezonlar gibi geçti. Mazot fiyatları üç kat arttığı için, bütün giderler 3 kat arttı. Bu sezon denize çıkmakla çıkmamak eşitti. Bize mayın denk gelmedi. Mayınlar yüzünden zaten gece avcılığı yasaklandı. Gündüz de etrafımızı görebildiğimiz için korku yaşamadık" diye konuştu.