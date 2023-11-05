  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat! Valilik saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Valilik saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Valilik saat vererek uyardı
Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınayla ilgili İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi.

İstanbul Valiliği, kentin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara’da ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Etiketler istanbul karadeniz marmara fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki
İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı
Özgür Özel kazandı, Bahçeli'nin sözleri gündem oldu
Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp
Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı
CHP lideri Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu
Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada
8 bin yıllık doğal güzellik: Hevsel Bahçeleri sonbaharda hayran bıraktı
Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL