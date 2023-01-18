İstanbul'u lodos vurdu! İDO ve BUDO seferleri iptal edild

İstanbul genelinde lodos etkili oluyor. Şiddetli lodos nedeniyle deniz seferleri de iptal edildi.

İstanbul Beşiktaş sahilinde lodos etkili oluyor. Lodos nedeniyle sahile dalgaların şiddetle vurduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Şiddetli lodos Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO ve İDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler, "08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.

İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) için iptal edilen seferler, “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 18.01.2023 07:45” şeklinde açıklandı.