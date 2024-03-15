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İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum
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İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağmurla birlikte barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İşte İstanbul'un barajlarında son durum...

İstanbul'da son günlerde aralıklarla yağmur etkili oluyor. Yağışlarla birlikte kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Mart Cuma 2024 tarihi itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 78,32'ye yükseldi. Geçen yıl aynı tarihte barajların doluluk oranı yüzde 39,46 olarak ölçülmüştü.

Barajlardaki doluluk oranları

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 81,02, Terkos'ta yüzde 79,88, Sazlıdere'de yüzde 58,22, Alibey'de yüzde 70,4, Büyükçekmece'de yüzde 74,92, Ömerli'de yüzde 87,85, Darlık'ta yüzde 86,4, Elmalı'da yüzde 89,04, Pabuçdere'de yüzde 65,48 ve Kazandere'de yüzde 68,39 olarak ölçüldü.

İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağmurla birlikte barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.

 

 

Etiketler istanbul baraj doluluk oranları iski yağmur
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