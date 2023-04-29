İstanbul'un barajlarından sevindiren haber

İSKİ'den alınan verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 48'i aştı.

Son günlerde etkili olan yağışlar barajlara yaradı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi verilerine göre, 29 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48.32 olarak ölçüldü. Son bir haftalık değişim yüzde 1.79 oldu.

Doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 14.04 ile Pabuçdere oldu. Ömerli Barajı ise yüzde 76.55 ile İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 24.45

Büyükçekmece Barajı yüzde 33.8

Darlık Barajı yüzde 62.37

Elmalı Barajı yüzde 48.44

Istrancalar Barajı yüzde 38.66

Kazandere Barajı yüzde 20.7

Ömerli Barajı yüzde 76.55

Pabuçdere Barajı yüzde 14.04

Sazlıdere Barajı yüzde 33.79

Terkos Barajı yüzde 40.05