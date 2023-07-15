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İstanbul'un tamamı yabancı uyruklulara kapatıldı

İstanbul'un tamamı yabancı uyruklulara kapatıldı
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İstanbul'un tüm ilçelerinde yabancılara oturum izni durduruldu. Bu karar İstanbulluları sevindirse de yıllar sonra gelen geç karara tepkiler de var.

İstanbul kaçak göçmenlere kapatıldı, emniyet ve jandarma da göçmen avına çıktı. İstanbul'un 39 ilçesinde yabancı uyruklulara oturum izni durduruldu. Bu yüzden mega kentte denetimler artırıldı.

İstanbul'un her yerinde polis kaçak göçmenlerin peşinde. Caddelerde, ara sokaklarda ve alışveriş merkezlerinde nerede bir kaçak göçmen bulunuyorsa gözaltına alınıyor. Üstlerinde ne kimlikleri ne de pasaportları var sadece isimleri ve buraya nereden geldikleri belli.

 Kayıtları yapılan ve üstleri aranan kaçaklar daha sonra otobüslere alınarak geri gönderme merkezine götürülüyor.

 

Etiketler istanbul yabancı uyruklu yabancı uyruklular
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