İstanbul'un yeni havalimanının adının Atatürk olması için imza topluyorlar

ADD'den yapılan açıklama şöyle:

“Atatürkçü Düşünce Derneği, İstanbul 3. Havaalanı adının ATATÜRK olması için ilk adım olarak tüm yurtta 17 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren imza kampanyası başlatıyor.

‘ATATÜRK TÜRKİYE'DİR. 3. Havaalanının adı ATATÜRK olsun... Bir imza da senden...’ sloganıyla başlatılan imza kampanyası 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 01 Ekim 2018 Pazartesi mesai bitiminde sona erecektir.

ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu İzmir'in kurtuluş yıldönümünde 09 Eylül 2018 Pazar günü İzmir'de yaptığı toplantıda ‘3. Havaalanı adının ATATÜRK olması için ilk adım olarak imza kampanyası’ başlatacağı, sonra da yasal ve demokratik tüm insan haklarının kullanılarak kitlesel eylemler düzenlenebileceği kararı almıştır.

‘Atatürk'süz Türkiye ve Atatürk'süz bir tarih’ istemiyoruz.”

İstanbul'un yeni havalimanının adı Abdülhamit Han Havalimanı mı olacak ?

''Yeni havalimanının adı Mustafa Kemal olsun''

Yeni havalimanının adı Abdülhamit Han demişti, yeni açıklama geldi