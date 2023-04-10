İşte 26 partili oy pusulası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken, Cumartesi günü çekilen "oy pusulası kurası" ve 26 partinin milletvekili adaylarının listesini dün YSK'ya teslim etmesi sonrasında 14 Mayıs seçimlerinin milletvekilliği oy pusulası da ortaya çıktı.

28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için partilerin milletvekili listesini YSK'ye sunmasının ardından oy pusulası da netleşti. Pusuladaki parti sayısı ise 32'den 26'ya düştü.

Kurmayların yoğun çalışmaları ve genel başkanların son noktayı koymasıyla hazırlanan milletvekili aday listeleri dün YSK'ye teslim edildi. Hemen hemen tüm partilerin listelerinde yer alan birçok isim ise dikkat çekti.

14 Mayıs'ta sandık başında karşılaşılacak tablo ise merak konusu oldu. YSK'ye listelerini teslim eden partiler arasında eksikleri bulunan partilere bu hafta bildirim yapılacak. Mevcut tabloya göre pusuladan 6 parti çıkarıldı. Böylece 26 partinin logosu ve ismi pusulada yer alacak.

Ayrıca Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp Erzincan 1. sıradan aday Mustafa Sarıgül'ün liderliğini yürüttüğü Türkiye Değişim Partisi ve Yeni Türkiye Partisi de (eski adıyla Muhafazakâr Yükseliş Partisi) seçimde yer almayacak.

Seçime CHP listelerinden girme kararı alan 4 parti pusuladan çıkarılacak. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti pusulada olmayacak.