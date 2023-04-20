İşte 26 partili oy pusulası

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken, 26 partili oy pusulası da ortaya çıktı.

Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti.

YSK’nın yapmış olduğu açıklamaya göre; Adalet Birlik Partisi’nin 47 seçim çevresinde, Adalet Partisi’nin 67 seçim çevresinde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Anavatan Partisi’nin 63 seçim çevresinde,

Büyük Birlik Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 80 seçim çevresinde, Genç Parti’nin 72 seçim çevresinde, Güç Birliği Partisi’nin 59 seçim çevresinde, Hak ve Özgürlükler Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Halkın Kurtuluş Partisi’nin 87 seçim çevresinde, İYİ Parti’nin 78 seçim çevresinde,

Memleket Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Millet Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Milli Yol Partisi’nin 49 seçim çevresinde, Sol Parti’nin 87 seçim çevresinde, Türkiye İşçi Partisi’nin 54 seçim çevresinde,

Türkiye Komünist Hareketi’nin 87 seçim çevresinde, Türkiye Komünist Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Vatan Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Yeniden Refah Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Yenilik Partisi’nin 74 seçim çevresinde, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin 87 seçim çevresinde, Zafer Partisi’nin 75 seçim çevresinde seçime katılmasına karar verildi.

151 BAĞIMSIZ ADAY VAR

Seçime 24 siyasi parti ve 151 bağımsız aday katılacak. Karar örneği Resmi Gazete’de ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanacak ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

UZUNLUĞU ŞAŞIRTTI

AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.