İşte Ankara'daki hızlı trenin çarpma anı

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren (YHT), Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda yol kontrolü yapan kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybetti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Konya seferini yapmak üzere dün saat 06.30’da Ankara Garı’ndan hareket eden YHT, saat 06.36’da Yenimahalle Marşandiz istasyonuna geldi. Bu sırada yol kontrolünü tamamlayan ve Ankara’ya doğru dönüşe geçen kılavuz trenle YHT, kafa kafaya çarpışma yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle üstgeçit trenin üzerine çöktü. Kazada 3’ü makinist 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonunu gören güvenlik kamera kayıtlarına göre, kaza dün sabah saat 06.36'da meydana geldi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, istasyona yaklaştığı sırada aynı raylarda karşı yönden gelen kılavuz trenle köprünün altında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle alevlerin yükseldiği kazada, köprünün trenin üzerine düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tren kazası ile ilgili olarak ‘taksirle adam öldürme’ suçundan başlattığı soruşturma kapsamında kontrolör E.E.E., makasçı O.Y. ve hareket memuru S.Y. gözaltına alındı.