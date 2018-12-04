İşte BM'ye göre dünyanın en ciddi sorunu

Rusya ve Ukrayna'nın sıcak çatışmanın eşiğine gelmesi, Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden sarı yelekliler, Avrupa ve Çin'e ticaret savaşları açan ABD... Uluslararası basın bunlar gibi onlarca sorunu sayfalarına taşırken, Polonya'da din, dil ve ırk gözetmeksizin istisnasız tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun için konferans düzenleniyor. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, dünyanın başındaki 'en ciddi sorun', iklim değişikliğine karşı cesur adımlar atılması çağrısında bulundu.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen BM İklim Konferansı'nın açılışında konuşan Guterres, iklim değişikliğini dünyanın bugün karşı karşıya olduğu “başlı başına en ciddi sorun” olarak niteledi.

Guterres, sera gazı emisyonlarından en sorumlu olanlar başta olmak üzere ülkeleri Paris iklim anlaşmasının hedeflerini yerine getirmek için yeterli çaba ortaya koymamakla eleştirdi.

Paris'te 2015'te imzalanan anlaşmaya göre, yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın 2 derecenin altında, ideal olarak 1.5 derece seviyesinde tutulması hedefleniyor.

Guterres, ülkeleri 2050'ye kadar emisyonları sıfıra indirme ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımını da ciddi ölçüde azaltmaya çağırdı.

‘BEKLENENDEN DAHA KÖTÜ’

Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki siyasi iradenin 2015 Paris konferansından bu yana azaldığını ifade eden Guterres, küresel iklimle ilgili gerçekliklerin “beklenenden daha kötü olduğunu” da kaydetti.

Guterres, iklim değişikliğinin beklenen hızla ilerlediği ve bunun insanlık için korkunç sonuçlar” doğurabileceği uyarısında da bulundu.

BM Genel Sekreteri, Katowice konferansında iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığın güçlenmesi ve Paris anlaşmasının hayata geçirilmesinin yolları üzerinde mutabakatın oluşması çağrısında bulundu.

Konferansa ev sahipliği yapan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, kömüre bağımlı ülkesinin fosil yakıtları tamamen ortadan kaldırmayı planlamadığını söyledi.

Konferansın açılış oturumunda konuşan Duda, kömürün, Polonya'nın enerji güvenliğini garantiye alan “stratejik fosil yakıtı” olduğunu ve “(kömürü) kullanmamanın zor olacağını” belirtti.

Duda, ülkesinin kömüre bağımlığının iklim değişikliğiyle mücadeleyle çelişki oluşturmadığını savundu.

İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kişisel çabalarıyla bilinen, aktör ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger de konferansa katılan isimler arasındaydı.

Schwarzenegger, Trump yönetiminin Paris iklim anlaşmasından çekilme kararına rağmen ABD'nin “hala anlaşmaya dahil” olduğunu söyledi. Schwarzenegger, “Amerika'nın sadece Washington'dan ya da tek bir liderden daha büyük olduğunu” belirtti.

Ünlü doğa bilimci David Attenborough da, iklim değişikliğini önleme konusunda topluca adım atılmadığı takdirde insan medeniyetinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Doğa belgeselleri de seslendiren Attenborough, BM iklim konferansı için toplanan liderlere hitabında, “Şu anda, insan yapımı küresel ölçekte bir felaketle karşı karşıyayız, binlerce yılın en büyük tehdidi” ifadesini kullandı.