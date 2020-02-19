İşte Gökçek'in zırhlı ciplerine ödenen para

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye ait otoparklar ile büfeleri düşük bedeller karşılığında kiraladığı belirlenen bir aileye sağlanan yeni bir ayrıcalık daha ortaya çıktı.

Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre 2016 ve 2017 yıllarında, “Başkanlık makamının ulaşım sorunu yaşamaması, daha etkin hizmet üretilmesi” gerekçesiyle kapatılan Refah Partisi eski Hüsamettin Korkutata’nın oğlu Serkan Korkutata’nın şirketinden belediyeye 2 adet zırhlı araç kiralandığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yapılan ve 26 aylık kiralama karşılığı şirkete 285 bin TL ödendi. Her bir araç için belediye kasasından ayda 10 bin TL’nin üzerinde para çıktı.

YILLIK 207 BİN TL MALİYET

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 ve 2017 yıllarında kiraladığı zırhlı araçlar, One Tower Konutları’nın önünde bulunan belediyeye ait 920 metrekarelik işyeri, Harikalar Diyarı'ndaki depolar, Göksu Parkı'ndaki spor sahaları ve kafeler, Altınpark'taki tren işletmesi ile belediyeye ait çok sayıda otopark ve büfeleri düşük bedellerle kiralayan şirketten temin edildi.

2016 yılında 120 bin TL sözleşme bedeli ile kiralanan zırhlı araçlar için hazırlanan teknik şartnamede aranan özellikler de dikkati çekti. "Gökçek’in ulaşım sorunu yaşamaması" gerekçesiyle kiralanan zırhlı aracın 12 silindirli ve 5970 cc motor gücüne sahip olduğu bildirildi. Aracın, en üst seviyede balistik koruma sağlayan, “VR9 Direnç Sınıfı” ile sertifikalandırıldığı belirtildi. İdarenin hazırladığı teknik şartnamede, aracın sıfırdan 100 kilometre hıza en geç beş saniyede çıktığı kaydedildi.

2016 yılında kiralanan zırhlı aracın kira sözleşmesi süresi tamamlanınca yeni bir zırhlı araç daha kiraladı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin kazananı yine Serkan Korkutata’nın şirketi oldu. İhalesi, Gökçek görevinden istifa etmeden bir ay önce açılan zırhlı araç kiralama işi için 165 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

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