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  3. 20 Mayıs 2020 21:36

İşte Koronavirüsün yayıldığı ülkeler! (İnteraktif harita)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde başlayan ve sonra 210 ülkede görülen koronavirüs toplamda 325 bin can aldı. İşte ülke ülke koronavirüs vaka sayıları.

İşte Koronavirüsün yayıldığı ülkeler! (İnteraktif harita)
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Dünya genelinde, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5  milyon 17 bini geçti, virüs nedeniyle şimdiye kadar 325 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı ABD'de 93 bin 653'e, İspanya'da 27 bin 778'e, İngiltere'de 35 bin 341'e, İtalya'da 32 bin 169'a, Fransa'da 28 bin 22'ye yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı 300 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle Türkiye'de 152 bin 515 corona virüs vakasının görüldüğünü ve 4 bin 199 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER VE VAKA SAYILARI

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