İşte Koronavirüsün yayıldığı ülkeler! (İnteraktif harita)

Dünya genelinde, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 17 bini geçti, virüs nedeniyle şimdiye kadar 325 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı ABD'de 93 bin 653'e, İspanya'da 27 bin 778'e, İngiltere'de 35 bin 341'e, İtalya'da 32 bin 169'a, Fransa'da 28 bin 22'ye yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı 300 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle Türkiye'de 152 bin 515 corona virüs vakasının görüldüğünü ve 4 bin 199 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CORONA VİRÜSÜNÜN YAYILDIĞI ÜLKELER VE VAKA SAYILARI