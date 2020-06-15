İşte Kuzey Irak'taki hava harekatından ilk görüntü

Milli Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde 'Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.' sözleriyle PKK inlerini vurduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Diyarbakır'dan havalanarak terör üslerine uçtu.

Özellikle Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk kamplarının yoğun bombardımana tutulduğu öğrenildi.

VURULMA ANI KAMERADA

PKK kamplarının vurulma anı ise bölgede yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasına takıldı. O anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.