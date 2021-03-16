İşte risk haritasının güncel hali! Sadece 3 il ''mavi'' listede

Dün kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinde mevcut uygulamaya devam edileceğini duyurdu. Eğer risk haritası güncellenseydi sadece 3 il mavi kategoride olacaktı.

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları halen 15 binlerde seyrediyor. Salgınla mücadele için alınan tedbirler illere göre farklılık gösteriyor. Tedbirlerin illere göre alınması kararının ardından gözler her hafta açıklanan ve 100 binde görülen vaka sayılarına çevrildi. Bu sayılardan yola çıkarak 4 ayrı renk belirlendi ve Türkiye haritası kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere boyandı. Kırmızı en yüksek riski, mavi de en düşük riski ifade etti.

MECVUT UYGULAMALARA DEVAM EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan rakamları baz alarak oluşturduğu risk haritasına göre tedbirler belirlendi. İki haftada bir güncelleneceği açıklanan bu harita için bu hafta beklendi. Ancak son Kabine toplantısında 81 ilde mevcut uygulamanın devamına karar verildi.

"YÜKSEK RİSKLİ BİR HARİTA KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Habertürk'ün haberine göre, son açıklanan tabloya göre risk haritasının yeni hali yüksek riskli bir şekilde kendini gösteriyor.

Marmara'nın neredeyse tamamı kırmızı olan haritada yine Karadeniz kıyıları Kastamonu'dan Artvin'e kadar yüksek riskli çıktı. Haritanın batısındaki tek mavi il Uşak da sarıya döndü. Doğu ve Güneydoğu'daki mavi iller de kaygı verici şekilde azaldı. İlk haritada neredeyse tamamı mavi olan bu bölgeden sadece Siirt, Şırnak ve Hakkari mavi çıktı.

İSTANBUL YİNE KIRMIZI

Vaka sayıları Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyükşehirde de yükseldi. Geçen haftaki verilere göre (111,57) kırmızıya dönen İstanbul, bu hafta da vahim yükselişini (178,25) sürdürdü. Turuncu kategorideki Ankara ve İzmir'de de İstanbul kadar olmasa da artış var.

DÜŞÜK RİSKLİ İL SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Haritada 16 ilin rengi değişti. Siirt sarıdan maviye dönerken, sadece 4 il önceki haftaya göre daha iyi bir konuma geldi.

İşte kırmızıdan turuncuya dönen iller:

Artvin

Burdur

Sakarya



SAMSUN'DA KRİTİK YÜKSELME

Veriler, en çok artış yapan illere göre sıralandığında ise başka bir korkunç tablo ortaya çıkıyor. Samsun'da 100 binde 110,17 artışla haftalık vaka 458,53 oldu. Bu kategoride Samsun'u Kilis, Balıkesir ve İstanbul takip etti. "VATANDAŞLARIMIZIN MÜCADELEYE DESTEK VERMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İşte İllere Göre ''güncellenmiş'' Haftalık Vaka Sayısı haritasıHaber

Habertürk