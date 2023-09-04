İşte Sabancı çiftinin son sağlık durumu

Yunanistan'da tekne kazasında yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan Ali Sabancı normal odaya alınırken, eşi Vuslat Doğan Sabancı ise taburcu edildi.

Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye gidiyor.

Ali Sabancı normal odaya alınırken tedavi süreci hastaneden devam edecek.

Vuslat Doğan Sabancı ise Amerikan Hastanesi'nden cuma akşamı taburcu edildi. Sabancı'nın tedavisinin evden sürdürülmesine karar verildi.

ESAD HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Çiftin sağlık durumuyla ilgili Esas Holding'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklada. "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı'nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisi ise evinde devam etmektedir. Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.