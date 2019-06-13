İşte turistlerin yeni gözdesi ! Akın akın geliyorlar

Demre’de bulunan Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi’ni mayıs ayında 47 bin 328 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 102 bin 960 lira gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde 46 bin 11 kişinin ziyaret ettiği müzede 678 bin 56 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın ilk 5 ayında ise müzeyi 80 bin 218 kişi ziyaret etti, karşılığında 1 milyon 769 bin 267 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 71 bin 980 kişinin ziyaret ettiği müzede 1 milyon 68 bin 620 lira gelir sağlanmıştı.





Likya Birliği’nin altı büyük kentinden biri olan Myra Antik Kenti’ni mayıs ayında 33 bin 251 kişi ziyaret etti, karşılığında 772 bin 401 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 24 bin 410 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 372 bin 130 lira gelir sağlanmıştı.





Bu yılın ilk 5 ayında ise Myra Antik Kenti 57 bin 801 kişiyi ağırladı, karşılığında da 1 milyon 227 bin 683 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti’ni 42 bin 185 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 622 bin 83 lira gelir sağlanmıştı.