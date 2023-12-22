İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda
İsveç'in NATO'ya katımına ilişkin protokolün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alınacağı tarih belli oldu.
Daha önce TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından ertelenen İsveç'in NATO'ya katımına ilişkin protokolde tarih netleşti. Buna göre protokol, 26 Aralık'taki TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alındı.
26 ARALIK'TA GÖRÜŞÜLECEK
TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık Salı günü AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Komisyon, NATO'ya İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.
Komisyon, İsveç'in NATO’ya katılımına ilişkin görüşmelerini ertelemişti.
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