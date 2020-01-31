''İyi ki almamışız'' dedirten F-35 raporu !

Türkiye'nin ABD'den 100 adet almayı planladığı ancak S-400 krizi nedeniyle teslim edilmeyen F-35 uçaklarıyla ilgili çarpıcı bir analiz ortaya çıktı. Time dergisinde yer alan analizde Pentagon uzmanları, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının "kabul edilemez derecede" düşük olduğunu ifade etti.

ABD merkezli Time dergisi, Lockheed Martin tarafından 428 milyar dolarlık bir proje kapsamında üretilen, ülkenin en pahalı silah sistemiyle ilgili yıllık test ve değerlendirme raporunun bugün yayımlanabileceğini yazdı.

Dergiye göre Bloomberg haber ajansının ulaştığı raporda, uçağın uçuş kabiliyetleriyle ilgili herhangi bir kusurdan söz edilmezken, güvenlik ve muharebe yeteneğine ilişkin birinci kategorideki 13 soruna dikkat çekildi.

873 YAZILIM AÇIĞI VAR

Kasım 2019 itibarıyla uçaklarda 873 yazılım açığı tespit edildi. Eylül 2018’de bu sayının 917 olduğu belirtiliyor. Önceki yıl tespit edilen siber güvenlik zaaflarının giderilmesine rağmen, hâlâ yeni açıklar bulunduğu belirtilen raporda çözülmesi gereken ciddi sorunlara dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca güvenilirlik, uçakların yetiştirilmesi ve bakım sistemleri konusundaki sorunlara atıf yapılıyor.

Rapora göre üç F-35 modelinde de 25 milimetrelik silahlar kullanılıyor. Amerikan donanması ve deniz piyadelerinin kullandığı uçaklarda silahlar dışarıdan monte edilmiş durumda ve uzmanlara göre isabet oranları kabul edilebilir düzeyde.

KAPASİTE SINIRLANIYOR

Ancak Hava Kuvvetleri’nin kullandığı versiyonda silah, uçağın içinde bulunuyor. Pentagon’un test uzmanları, füzelerin yerleştirildiği kundakların gerekli şartları karşılamadığını ve silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilmez olduğu sonucuna vardı.

Uzmanlar ayrıca kundakların çatlaması nedeniyle Hava Kuvvetleri’nin silahları kullanım kapasitesinin sınırlandığını söyledi. Rapora göre silahların monte edilişiyle ilgili bazı değişikliklere gidildi ancak bunlar henüz test edilmedi.

F-35 GERİLİMİNDE NE OLMUŞTU?

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD'den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunuyor.