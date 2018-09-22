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  3. 22 Eylül 2018 18:02

İYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: Yaralılar var

Dün 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvuran İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, bugün de 30-40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

İYİ Parti İl Başkanı'na ikinci saldırı: Yaralılar var
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İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal (48), dün kendisine ait diş kliniğinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz 4 kişi tarafından tartaklandığı iddiasıyla polise başvurmasının ardından, bugün evrak için gittiği Asayiş Şube önünde 30-40 kişilik bir grup tarafından yanındaki partililerle birlikte tekrar tartaklandı. Kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şire Pazarı yanında bulunan Asayiş Şube önünde meydana geldi. Başkan Özal ve partililer, dünkü yaşanan olayla ilgili ifade işlemleri için gittiği Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra basın açıklaması düzenledi. Özdal, konuşmasına başlamadan önce yaklaşık 30- 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Karşılıklı tekmeli- tokatlı kavgada her iki gruptan da 4 kişi yaralandı. Olayı yatıştırmaya çalışan polis ekipleri yetersiz kalınca Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı. Bir süre sonra sakinleştirilen kavgada yaralanan 4 kişi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kavga hastanede de devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


ÖZDAL: YILMAYACAĞIZ
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal Asayiş Şube Müdürlüğü'nde iken yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Özdal, şunları kaydetti:

"Bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Biz İYİ Parti olarak yurdumuzdaki yanlışları en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceğiz. Atatürk mirası Cumhuriyetimize dört elle sarılacağız güçleştirilmiş parlamenter demokrasiyi savunacağız. Söylediğimiz gerçekler biliyoruz ki acıtacak, tehditler alacağız, yıldırılmaya çalışacağız ama unutulmasın ki asla yılmayacağız. Yılmayacağız, çalışacağız, mevcut durumu anlatacağız ve başaracağız." 

DHA

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