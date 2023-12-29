İYİ Parti'de bir istifa daha

Mersin'ın Erdemli ilçesinde İYİ Parti Belediye Başkan aday adayı Serdar Arslan, "Başkana, kurmaylarına ve yönetim kademesine inancımız kalmamıştır. Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum" diyerek partisinden istifa etti.

2019 seçimlerinde İYİ Parti’nin Erdemli ilçesi Belediye Başkan adayı olan ve 2024 seçimleri için tekrar yola çıkan Serdar Arslan, partisini eleştirdiği bir açıklama ile istifa etti.

Arslan, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2019 yerel seçimlerinde büyük bir emek ve mücadele ile çıkmış olduğumuz yolda birçok engellemeye ve mağduriyete rağmen oyumuzu yükselttiğimiz tek ilçe olan Erdemli’mizde yarım kalan hikayemizi tamamlamak adına 1 Nisan 2019’da tekrardan kolları sıvayarak 2024 seçimleri için yeni bir mücadeleye başladık. Bu süreçte gerek ailemden gerek işlerimden fedakarlık ederek 5 yıl boyunca İyi Parti’nin faaliyetleri noktasında tamamına katıldım. Parti harici şahsi çalışmalar gerçekleştirdim. İyi Parti’nin milliyetçi ve demokratik söylemlerini ön söylemimiz olarak her platformda dile getirdik. Biz inandık ki kamuoyu araştırması, anketler, temayül yoklaması gibi birçok demokratik araştırma sonucu ilçemizin adayı belli olacak. Ne yazık ki bizim bu söylemlerimiz partinin kademelerince dikkate alınmadı.

"Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum"

Gelinen süreçte yol arkadaşlarımın ve şahsımın demokratik talepleri yok sayılarak, ilçemize başka bir şahsın aday olacağı bildirilmiştir. Bu sebeplerden dolayı başkana, kurmaylarına ve yönetim kademesine inancımız kalmamıştır. Bu mağduriyet sadece şahsımın değil tüm ilçemizin ve gönül verenlerimizin mağduriyetidir. Haktan, adaletten, kamuoyundan bihaber genel merkez yöneticilerinin bu partiyi ve ülkeyi bir yere taşıyamayacağından dolayı mensup olduğum İyi Parti’den istifa ediyorum. Emeklerimi ve mücadelemi helal etmiyorum."