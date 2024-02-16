İYİ Parti'de ilçe başkanı görevden alındı, başkan adayı geri çektirildi
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı ve yönetiminin görevden alındığını, ayrıca Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice'nin adaylıktan çektirildiğini duyurdu.
İYİ Parti Ankara İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İYİ Parti Elmadağ İlçe Başkanı Ahmet Dağlı yönetimi ile beraber görevden alınmıştır. Elmadağ Belediye Başkan Adayı Cemalettin Delice adaylıktan geri çektirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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