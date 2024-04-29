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İYİ Parti'de kurultay sonrası istifa kararı

İYİ Parti'de kurultay sonrası istifa kararı
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Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de dün genel başkan seçimi yapıldı. Meral Akşener'in aday olmadığı seçimde üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy olarak İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. İYİ Parti'deki bu değişimin ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık istifa kararı aldı.

İYİ Parti'de genel başkan belli oldu. Dün yapılan kurultayda Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. İYİ Parti'deki bu değişimin ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık istifa kararı aldı. Bıyık, "31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

İstifa kararı aldı

Gazeteci İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olmasının ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın istifa kararı aldığını açıkladı.

 Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İyi Parti’den istifa kararı aldı.

Bıyık, '31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum' diyor."

Bıyık, 11 Nisan'da Trabzon'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşılamıştı.

Etiketler istifa karar iyi parti
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