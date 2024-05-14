Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle çağrılan kadınları fuhşa sürükleyen 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, suç şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çeken şüphelilerin, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri kaydedildi.

Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla, fuhuş yapacak kadınların erkeklerle iletişim kurmalarını sağladığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Bodrum ve Antalya'da 4 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 17 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler Kırgızistan uyruklu G.A. ile M.C.S., A.B., M.A. ve E.G. tutuklandı.

DHA