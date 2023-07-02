İYİ Partili isim hayatını kaybetti
Bursa'da İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde 64 yaşında hayatını kaybetti.
İYİ Parti Bursa'nın İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Besler'in cenaze töreni, İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi.
Cenaze törenine İYİ Parti Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.
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