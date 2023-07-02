  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İYİ Partili isim hayatını kaybetti

İYİ Partili isim hayatını kaybetti

İYİ Partili isim hayatını kaybetti
Güncelleme:

Bursa'da İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde 64 yaşında hayatını kaybetti.

İYİ Parti Bursa'nın İnegöl İlçe Başkanı Müfit Besler, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Besler'in cenaze töreni, İshakpaşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine İYİ Parti Bursa milletvekilleri Hasan Toktaş ve Selçuk Türkoğlu, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

 

Etiketler İYİ Parti ilçe başkanı vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ''Türkiye'de sığınmacılar ayaklanabilir'' yorumlarına sert tepki
Hem kavurucu sıcak hem yağmur geri geliyor
Bir ilimizde 10 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı!
Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar!
Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden!
Bir ilimizde kadınlarla erkeklerin eğlenmesi yasaklandı
En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Serenay Sarıkaya, kendi başlattı, kendi bitirdi: Bikiniye veda
Paris sokaklarında kaos! Belediye başkanının evine saldırdılar
Yonca Evcimik kalçasına estetik mi yaptırdı? Sessizliğini bozdu