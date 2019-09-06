İzmir Barosu da TBB’ye olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı

42 baro Yargıtay başkanlığının 2019-2020 adli yıl açılışının cumhurbaşkanlığında yapılmasını boykot ederek 2 Eylül’deki törene katılmamıştı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) törene katılmış, başkan Metin Feyzioğlu da bir konuşma yapmıştı.

Barolar, TBB Başkanı Feyzioğlu’nun adli yıl açışında verdiği görüntünün yargı bağımsızlığına vurulan bir darbe olduğunu söylemişti.

İzmir Barosu’nun genel kurul çağrısında da “Baroların bağımsızlığından ödün vermeyen birlik başkanları çıkarmaya her zaman muktedirdir” dendi.

Çağrı metninin tamamı şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 52 baronun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözeterek aldığı kararları yok sayarak, Avukatlık Kanunu madde 110/1’de yer alan ve baroları ilgilendiren konularda barolarla görüşerek çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek zorunda olduğuna ilişkin görevini yerine getirmemiş, bu suretle kanuna aykırı davranmıştır.

Türkiye Barolar Birliği, bu tavrı nedeniyle, Avukatlık Kanunu 109. maddesinde belirtilen bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluş olması niteliğini kaybetmiştir.

Bizi temsil etmediğini daha önce belirttiğimiz, söz ve eylemleriyle ülke demokrasisine, hukuk devleti ilkelerine, avukatlık mesleğine, Barolara ve TBB’nin kurumsal kimliğine zarar veren TBB Başkanının, bu görevi sürdüremeyeceği anlaşıldığından gereğinin yapılması için Avukatlık Kanununun 115. maddesi çerçevesinde Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurula çağırıyoruz.

Barolarımız, hukuku teferruat olarak görmeyen, mesleğe tutkuyla bağlı, avukatların haklarından ve Baroların bağımsızlığından ödün vermeyen Birlik Başkanları çıkarmaya her zaman muktedirdir.”