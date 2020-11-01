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  3. 01 Kasım 2020 22:45

İzmir Büyükşehir Belediye binası da boşaltılıyor

Depremin ardından sıva çatlağı ve alçı dökülmeleri oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi binası hasar tespit çalışmaları sona erinceye kadar kullanıma kapatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye binası da boşaltılıyor
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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sıva çatlakları ve alçı dökülmleleri oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanıma kapatıldı.

 Belediye yetkilileri binanın tedbir amaçlı kullanılmayacağını bildirirken, binada görev yapan 2 bin civarında personel durum netleşene kadar belediyenin diğer binalarında mesailerine devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi yüzlerce binada hizmet veriyor. Merkezdeki binamızda da hasar tespit ettik. Çok ağır olmasa da binayı önümüzdeki günlerden itibaren boşaltıyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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