İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzlerce kişiyi işten çıkartacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 1030 çalışanın işten çıkarılacağını belirterek, sorumlu olarak sendikayı gösterdi.

İzmir’de grev sonrası imzalanan sözleşmenin yankıları sürerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi çıkarma kararı gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş oluyoruz. Bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direkt sendikadır, biz değiliz." ifadelerini kullandı.

Sendika yönetici yakınları işten çıkarılacak

Personel giderleriyle bile ekside olduklarını ifade eden Tugay, sendika yönetici yakınlarının işten çıkarılacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 5 yılda işe alınmış olan sendika yöneticisi yakınlarını işten çıkaracağız. Bundan sonra böyle bir şeye izin vermeyeceğimiz gibi geçmişteki hataları da düzelteceğiz."

"Hepimizin yüzleşmesi gereken noktalarda var"

Sendika düşmanlığı yapılmasını reddettiğini kaydeden Cemil Tugay, herkesin yüzleşmesi gereken noktalar olduğunu belirtti:

"Geçen haftalarda yaşadığımız toplu iş sözleşmesi dönemi oldu. Sendika düşmanlığı yapılmasını da kesinlikle reddediyorum. Hepimizin yüzleşmesi gereken noktalar var. Bazı rakamlar size vermek istiyorum. 2024'te 37 bin 700 çalışanla belediyeyi devraldım. O günden bugüne bazı personel hareketliliği yaşandı."

"Sendika, bir grup çalışanı feda ediyor"

Tugay, işten çıkarmaların nedeni olarak sendikayı gösterip, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü yerine getirmiş oluyoruz. Bundan sonra işten çıkarılacak arkadaşlarımızın sorumlusu direkt sendikadır, biz değiliz. Sendika belli çalışanların yüksek ücret almaya devam etmelerini sağlamak için bir grup çalışanını feda ediyor."