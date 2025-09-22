İzmir Karaburun açıklarında deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.53 sıralarında Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 14.94 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olduğu belirtildi.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
