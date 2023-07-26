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İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı

İzmir'de 2 noktada orman yangını çıktı
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Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangınlara, havadan ve karadan müdahale edilerek alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sıcak havaların etkisini gösterdiği kentlerde orman yangınları korkutan boyutlara ulaştı. Güvenlik güçleri bu kapsamda önlemlerine devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir'de bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bugün hava sıcaklıkları öğlen saatlerinde, İzmir'de 42 dereceyi bulduğunu ifade etti.

2 bölgede yangın sürüyor
İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde ormanlık alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı.

14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangın ise saat 14.13 sıralarında başladı.

14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

Etiketler İzmir orman yangın
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