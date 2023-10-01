İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 16.30'da meydana gelen depremin 6.44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi olumsuzluk yaşanmadı.