İzmir'de düzensiz göçmenler onlarca otelin başını yaktı

İzmir'de düzensiz göç sorununu derinleştiren otellere cezası kesildi. Basmane'de KALKAN-15 operasyonları düzenlendi

Düzensiz göçmenlere konaklama sağlayan oteller için harekete geçildi. Çok sayıda otele işlem yapılıp para cezası uygulandı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen ‘KALKAN-15’ Operasyonları’nda; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı” açıklamasında bulundu.

"GÖZÜMÜZ ÜZERLERİNDE"

Operasyonların devam edeceğinin sinyalini de Yerlikaya "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz" ifadeleriyle verdi.