İzmir'de korkunç olay ! Çalışanını döverek öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, çalıştığı barın işletmecisi H.Y.'nin (35) dövdüğü öne sürülen Mustafa Demir (29), sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.



Olay, 5 Nisan Cuma gecesi, Alsancak Bornova Sokağı'nda meydana geldi. Bar işletmecisi H.Y. ile yanında çalışan Mustafa Demir, iddiaya göre, aldıkları alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. H.Y., iş yerinden dışarı çıkardığı Demir'i sokak ortasında dövdü. Arbedede yere düşen Demir, darp nedeniyle bilincini kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Demir, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mustafa Demir'i dövdüğü öne sürülen patronu H.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.