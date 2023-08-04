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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'de ormanlık alanda yangın
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İzmir’in Çeşme ve Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesinde otluk makilik alanda çıkan yangına ilk müdahale 17.15 de yapıldı. Ekipler, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale ettiği yangını 18.20’de kontrol altına aldı.

KINIK'TA YANGIN SÜRÜYOR
Öte yandan İzmir’in bir diğer ilçesi Kınık’ta da orman yangını çıktı. Kalemköy Mahallesinde 17.40 da çıkan orman yangınına ilk müdahale 17.50 de yapıldı. Ekiplerin 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile yangına müdahalesi devam ediyor

Etiketler izmir yangın orman
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