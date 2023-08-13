İzmir'de ormanlık alanda yangın
İzmir Aliağa'da makilik alanda yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 15.52’de Karaahmetli Mahallesi’nde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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