İzmir'de Yunanistan'a protesto

İzmir’in işgalinin 100.yıl dönümünde, Uluslararası anlaşmalara göre Türkiye'ye ait olan 18 ada ve 1 kayalığın Yunanistan tarafından işgal edilmesine karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İzmir İl Örgütü ve Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım Yunanistan Başkonsolosluğu’na siyah çelenk bıraktı.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen aralarında HKP İzmir İl Örgütünün de bulunduğu grubun Başkonsolosluğunun önünde basın açıklaması polis tarafından engelledi. Engellemeye karşı grup “İşgalci Yunanistan Adalardan Defol”, “Adalar Vatan Toprağıdır Terkedilemez”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler Geldikleri Gibi Gidecekler” sloganlarla protesto etti.

Ümit Yalım’ın ve HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ında aralarında olduğu 5 kişinin Yunanistan Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakmasına izin verildi. Çelenk bırakıldıktan sonra Ümit Yalım ve Tacettin Çolak konuşma yaptı.

Ümit Yalım yaptığı konuşmasında, “Yunanistan en kısa sürede bu adaları boşaltmalıdır. Geldikleri gibi gidecekler. Gitmezlerse bedelini ödemek zorundalar, ödeyeceklerdir” ifadelerine yer verdi.

Av.Tacettin Çolak yaptığı konuşmada, adaların işgalinin bir vatan sorunu olduğunu, bu işgale sessiz kalan AKP hükümetinin de vatana ihanet içinde olduğunu bununla ilgili adaların ait olduğu illerin valileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptıklarını, bu suç duyurularının sonuçsuz bırakıldığını söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ümit Yalım, Başta İzmir Koyun adası olmak üzere Doğu Ege Denizi'nde 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığının 20014'ten beri Yunan işgali altında olduğunu ifade etti.

Yunanistan'a çağrıda bulunan Ümit Yalım, "Yunanistan derhal bayraklarını indirmeli, adalardaki Yunan askerleri ile Yunan vatandaşlarını tahliye etmeli ve adaları boşaltarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir. Adaları silahlandırmak suretiyle, Altı Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşmasını ihlal eden Yunanistan, adaları kullanma hakkını kaybetmiştir. Yunanistan anılan adaları boşaltmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir. Taşoz Adası'ndan elde edilen petrol geliri de Türkiye'ye iade edilmelidir" dedi.

Ümit Yalım’dan sonra HKP İzmir İl Başkanı Av.Tacettin Çolak, “Yunanistan’ın; yüzyıl önce de bu toprakları işgal ederken arkasında Batılı Emperyalistlerin olduğunu, şimdi adalarımızın işgalinde de batılı emperyalistlerin kışkırtması, yönetip yönlendirmesiyle hareket ettiğinin, adalardaki askeri tatbikatların NATO’dan bağımsız olmadığını belirterek, Yunanistan Emperyalistlerin kuklası olarak onlar adına bu işgalleri yapmaktadır” dedi.

Çolak, Yunanistan’ın adalarımızı işgal ederken, balıkçılarımızı öldürerek Uluslararası suç işlediği için Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet ettiklerini belirtti. HKP olarak vatan topraklarının işgalini ve işgale sessiz kalanların peşini bırakmayacaklarını, vatana ihanet suçunun zaman aşımı olmayacağını ve bu konuda gerekli çabayı gösteren Ümit Yalım’a teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.