İzmir'deki depremi uyurken hisseden kedilerin görüntüsü olay oldu

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen, 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 4,9 büyüklüğündeki depremden sadece birkaç saniye önce çekilen ve uyuyan kedilerin depremi hissettikleri andaki tepkilerini gösteren bu video görüntüleri dikkatleri üzerine çekti.

İzmir Buca’daki 4.9’luk depremde uyuyan kedilerin verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu. Deprem 14,47 kilometre derinlikte meydana geldi. İzmirliler gecenin karanlığında sokağa fırladı. Depremin meydana geldiği günde bir ofiste kaydedilen görüntülerde farklı yerlerde uyuyan kedilerim depreme yakalandığı anlar görüldü. Kedilerin depremi hissettikleri gibi harekete geçmesine dair görüntüler büyük ilgi çekti. 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Bazı binalarda hasar meydana gelmişti. Öte yandan bir vatandaş kalp krizi geçirdi, bir vatandaş da pencereden atlayarak yaşamını yitirmişti. Prof. Dr. Naci Görür gerçeği tokat gibi yüzümüze vurdu!Güncel