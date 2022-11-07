Prof. Dr. Naci Görür gerçeği tokat gibi yüzümüze vurdu!

İzmir'de geçtiğimiz cuma meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "50 bin binadaki insanlar her an ölümle burun buruna" dei.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem ile birlikte Türkiye yeniden depreme ne kadar hazırız sorusuna yanıt arıyor.

Prof. Dr. Naci Görür, Fox Haber'e yaptığı açıklamada isyan dolu sözler sarf etti. Deprem uyarılarını altını çizerek yineleyen Görür, şöyle konuştu:

"Benim aklım ermiyor. Deprem işini hafife alıyorlar, sadece müteahhitlik işi diye algılıyorlar. Deprem her an geliyor, görüyorsunuz. Allah'tan da 4, 5 oluyor, fazla bir şey değil. Yarın 7 olursa ne olacak? Nasıl sokağa çıkacak siyasiler? Yüz binlerce insanımızı kaybedersek biz nasıl dayanacağız? Bu işin şakası yok.. 1999 senesinden bu yana 22 sene geçti. Halen daha 'Biz hazırlık yapıyoruz' diyoruz. Bağırıyoruz 'Yapmayın, etmeyin, önlem alın' diye, bizi ciddiye alan yok.

İzmir çok sayıda aktif faylarla örülü bir yarımada. İzmir 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ürettiği takdirde de İzmir'in bugün yerleşimi ve yapı stokunu alırsanız çok acı çekeriz. Bizde 5'lik depremler insan öldürüyor. İstanbul depremi olursa, İzmir'de deprem olursa, 7 ve üstünde bir deprem, yüz binlerce insan kaybederiz. Sadece inşaat yapıldığını duyuyoruz.

İstanbul'da 50 bin binada yaşayan insanlar her an ölümle burun buruna deprem nedeniyle. 'Önce ben bu 50 bin binayı deprem güvenli hale getireceğim, geri kalanda ben size konut yapıp vereceğim.' O zaman anlardım. Şimdi hükümet bunu demiyor, sadece '250 bin konut yapıp satacağım' deniyor." dedi.