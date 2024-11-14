İzmir'in ardından İstanbul'da AIDS alarmı: 100 çocuk hastanede

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, Çapa'da 100 çocuğun AIDS nedeniyle gözetim altında olduğunu açıkladı.

İzmir'de AIDS'e yakalanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastalığın çocuğa cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun babasının da AIDS olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından Türkiye'deki AIDS gerçeği ortaya çıktı. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğunu belirtti.

Somer, bu çocuklardan 20'sinin cinsel yolla bulaşan vakalar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Somer, "Bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü. Ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu." dedi.

Somer, şu ana kadar 5 çocuğun hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Çocuklarda HIV'in nedeni anne değilse, cinsel yolla bulaşma söz konusu olabiliyor. Bu durum bazen küçük yaşta cinsel birliktelik, bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE HIV POZİTİF 250 ÇOCUK VAR

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Türkiye'de bilinen ve teşhis konulan yaklaşık 250 HIV pozitif çocuk bulunuyor. Aileleri uyaran Somer, "Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onları bilgilendirmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen yaklaşık 200 çocuk takip ediliyor.