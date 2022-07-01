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İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman yangını

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçesinde orman yangını

İzmir'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Bergama ve Dikili'deki iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi’nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirilirken, Edremit’ten 2 uçağın daha bölgeye geleceği belirtildi.

DİKİLİ'DE DE EKİPLER SEFERBER OLDU
Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

 Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Etiketler İzmir bergama yangın
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