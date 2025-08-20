  1. Anasayfa
Jandarma'dan kobra zehri operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı



Burdur'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 milyon lira değerindeki 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çeltikçi ilçesinde 17 Ağustos’ta Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 milyon lira değerindeki 201 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

 

 

 



