Japonya Prensesi'nin koronavirüs testi pozitif
Japonya Prensesi Kako'nun Tottori eyaletinde düzenlediği gezi sırasında ateşinin yükselmesi üzerine yapılan test ile koronavirüs pozitif çıktı.
Japonya Prensesi Kako'nun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
İmparatorluk İşleri Ajansı, Prenses Kako'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tottori eyaletine düzenlediği gezi esnasında Prenses'in ateşinin yükseldiği ve eyaletteki otelde istirahate çekildiği belirtildi.
Kako'nun önceki gece, lise öğrencilerinin sergilediği etkinliğe katıldığı esnada yüz koruma maskesi takmadığı bildirildi.
Japonya İmparatoru Naruhito'nun 28 yaşındaki yeğeni Kako, tahtın varisi Veliaht Prens Fumihito'nun küçük kızı.
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